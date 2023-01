Der Euro hat am Freitag an die deutlichen Kursverluste vom Vortag angeknüpft.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag an die deutlichen Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0521 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken hat die US-Währung auf 0,9372 von 0,9356 Franken am Vorabend angezogen. Am Donnerstagmittag kostete ein Dollar noch weniger als 93 Rappen. Der Euro hat sich dagegen zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...