Der Projektentwickler, Generalübernehmer und Betriebsführer Green Energy 3000 Holding GmbH hat eine Tochtergesellschaft in Dubai gegründet. Mit einer O&M Leitwarte in Dubai bietet das Unternehmen Partnern und Kunden Anlagenmonitoring und Fernüberwachung für Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicher an. Bereits seit 1994 engagiert sich die Green Energy 3000 Gruppe als Projektentwickler und Generalübernehmer in der Planung und Realisierung neuer Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen. ...

