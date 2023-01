Die Bank of Japan (BoJ) hat am Freitag ein weiteres außerplanmäßiges/notfallmäßiges Ankaufprogramm für japanische Staatsanleihen (JGB) durchgeführt. Dabei bot die japanische Zentralbank an, zu kaufen: 150 Mrd. JPY in JGBs mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr JPY 500 Mrd. in JGBs mit einer Laufzeit von 1-3 Jahren. 575 Mrd. JPY in 3-5 jährigen JGBs. ...

