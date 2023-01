Ein neues (Börsen-)Jahr hat begonnen, und damit darf ich Ihnen zuallererst einen guten Start in ein gesundes, erfolgreiches 2023 wünschen. Das mache ich immer wieder gerne, nicht zuletzt, weil "jedem Anfang ein Zauber innewohnt", wie Hermann Hesse in seinem Gedicht "Stufen" treffend philosophierte. Dieses Motto machte sich in dieser ersten Woche des Jahres auch der DAX zu eigen, denn die Blue Chips zauberten - zumindest bis einschließlich Mittwoch - eine fabelhafte Performance aufs frisch gewienerte Parkett. Nach drei Gewinntagen hintereinander hatte der deutsche Leitindex 4,1% aufgesattelt und war in der Spitze bis an die 14.500er-Marke vorgestoßen. Wobei das aktuelle 2023er-Top bei 14.502 strenggenommen erst am Donnerstag markiert wurde. Das bedeutet: ...

