Belastet wurde der Euro durch schwache Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag unter 1,05 US-Dollar gefallen. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0492 Dollar gehandelt und damit so tief wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Am Morgen hatte er noch zeitweise 1,0537 Dollar gekostet. Auch zum Franken knüpfte der Dollar an seine Gewinne vom Vortag an. Das USD/CHF-Währungspaar passierte am Freitagvormittag die 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...