Den vorläufigen Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte zufolge sank das Open Interest am Donnerstag um fast 3.000 Kontrakte, nachdem es vier Mal in Folge gestiegen war. Auch das Volumen schrumpfte zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 4.600 Kontrakte. Gold könnte die jüngsten Höchststände um 1865 $ wieder erreichen Die Goldpreise zogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...