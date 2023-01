Zweifelsohne gehören die Aktien von About You ISIN: DE000A3CNK42 zu den ganz großen Gewinnern im neuen Börsenjahr. Rund 30 Prozent konnte der Aktienkurs des Online-Modehändlers in nur fünf Handelstagen zulegen, wobei die wichtigen gleitenden Durchschnittslinien für 38-, 100- und 200 Tage genommen wurden. Mit dem Anstieg über 7,40 Euro hat die About You-Aktie am Freitag ein frisches Kaufsignal geliefert und jetzt wäre der Weg rein charttechnisch betrachtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...