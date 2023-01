Mit unseren Trading-Ideen und dem Einsatz eines Hebel-Zertifikats konnten die Abonnenten des RuMaS Express-Service mit MorphoSys, HeidelbergCement, Adidas und Volkswagen - um nur einige zu nennen - schöne Gewinne einfahren. Aber kann man hohe Gewinne mit starken Hebeln auch ohne Risiko machen? Die kurze Antwort darauf ist natürlich NEIN! Wer einen hohen Gewinn haben will, muss einfach ein höheres Risiko in Kauf nehmen. So einfach ist das! Hier eine ...

