Einem Bericht von Hortoinfo.es zufolge hat das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) in dem Jahr 2022 insgesamt 578 Warnmeldungen über hohe Pestizidbelastungen in Obst und Gemüse erhalten. In dem Fall der Türkei sticht Paprika mit 78 Warnungen hervor, gefolgt von Zitronen mit 72, Trauben mit 48 und Mandarinen mit 23. Bildquelle: Shutterstock.com Zwischen...

