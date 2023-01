Die EU-Kommission lädt Lieferanten in den Agrar- und Lebensmittellieferketten dazu ein, sich bis zum 15. März 2023 an ihrer jährlichen Marktbefragung zu unlauteren Handelspraktiken (UTP) zu beteiligen. Die BLE ermutigt alle Lieferanten in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette, die durch die UTP-Gesetzgebung geschützt werden, sich an der Umfrage zu beteiligen....

