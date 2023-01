Zum Jahresende legt die Zahl der beim BAFA gestellten Förderanträge für das BEG noch einmal etwas zu. Im Dezember 2022 gingen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gut 31.000 Antrräge für neue Heizungen in der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG-Förderung) ein. Das meldet die Behörde über ihren Twitter-Account. Im gesamten Jahr 2022 gab es in der BEG-Förderung, die das Marktanreizprogramm 2021 abgelöst hat, 662.883 Anträge. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. ...

