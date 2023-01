FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1100 (910) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 286 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 525 (460) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7900 (7700) PENCE - 'MARKET-P' - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'MARKET-PERF' - CITIGROUP RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 173 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BT GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 160 (130) PENCE - CITIGROUP REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 8800 PENCE - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 444 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 35 (38) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - HSBC STARTS YOUGOV WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1225 PENCE - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1730 (1750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PENSIONBEE PRICE TARGET TO 75 (140) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RATHBONES TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 1720 PENCE - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 125 (115) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 131 (129) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2100 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1511 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL TARGET TO 1511 (1380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ASSURA GROUP TO 'BUY' - PEEL HUNT RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' - PEEL HUNT RAISES DERWENT LONDON TO 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GREAT PORTLAND TO 'ADD' - PEEL HUNT RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' - PEEL HUNT RAISES NEWRIVER TO 'ADD' - PEEL HUNT RAISES SEGRO PLC TO 'ADD' - PEEL HUNT RAISES TRITAX EUROBOX TO 'ADD' - PEEL HUNT RAISES UNITE GROUP TO 'ADD' - PEEL HUNT RAISES WORKSPACE TO 'BUY' - RBC CUTS FRESNILLO TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 920 (1100) PENCE - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1850 (1600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 460 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7000 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/MORGAN STANLEY RAISES NATIONAL GRID TO 'OVERWEIGHT' (E-W) - PRICE TARGET 1160(1150)P - RPT/MORGAN STANLEY RAISES NATIONAL GRID TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - SOCGEN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (280) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES RECKITT TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 6600 (6100) PENCE - STIFEL CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' (BUY) - UBS CUTS ASHMORE GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 255 (235) PENCE - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8800 (9000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GSK PRICE TARGET TO 1245 (1300) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 520 (525) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2213 (1838) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de