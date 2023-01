Der Auftrag von einem nicht namentlich genannten Elektrizitätsversorger ging Ende 2022 bei der Nordex Group ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Zehn Windenergie-Anlagen vom Typ N149/4.X soll Nordex in einem Windpark in Nordrhein-Westfalen errichten. Auch den Namen und genauen Ort des Projektes nennt Nordex nicht. Die erste 4,5-MW-Anlage soll ab Herbst 2023 in Betrieb gehen. Der Vertrag mit dem Stromversorger beinhalte auch einen "Premium-Service" für die Wartung des Windparks in den nächsten ...

