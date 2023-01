Der konsolidierte Umsatz betrug 1,17 Milliarden Franken, 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.Mägenwil - Die Firma Competec, zu der unter anderem der Onlinehändler Brack.ch und der Grosshändler Alltron gehören, ist im vergangenen Jahr um 4,1 Prozent gewachsen. Der konsolidierte Umsatz betrug 1,17 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit sei das Wachstum allerdings etwas langsamer vonstatten gegangen als in den Vorjahren, heisst es in der Mitteilung weiter.

