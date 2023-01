Der Anteil der vollelektrischen Volvo Recharge Modelle am Gesamtabsatz des Unternehmens ist 2022 von 3,7 auf 10,9 Prozent gestiegen.Zürich - Der schwedisch-chinesische Automobilkonzern Volvo Cars hat im vergangenen Jahr weltweit 615'121 Fahrzeuge abgesetzt. Gegenüber dem Rekordniveau des Vorjahres entspricht dies einem Rückgang von zwölf Prozent. Verantwortlich dafür sind Herausforderungen in der gesamten Lieferkette sowie Produktionseinschränkungen infolge von Komponentenmangel und Covid-bedingten Schliessungen in China.

Den vollständigen Artikel lesen ...