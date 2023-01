Die MTU Aero Engines AG hat die Daldrup & Söhne AG als Generalunternehmen beauftragt, um den Bohrplatz einzurichten und zwei Bohrungen bis in 3.300 Meter Tiefe durchzuführen. Den Auftragswert benennt Daldrup & Söhne "im unteren zweistelligen Millionenbereich". MTU will die Geothermie aus der Tiefe als Prozesswärme und Raumwärme in den Betriebsgebäuden nutzen. Die Erdwärme soll bis zu 88 Prozent der heute eingesetzten fossilen Energie ersetzen. Der Einsatz der Geothermie für die Kälteversorgung wird ...

