Der Sturm von militanten Anhängern des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Jair Bolsanaro auf Kongress, Oberstes Gericht und Präsidentenpalast in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia ist weltweit verurteilt worden.Brasilia - Der Sturm von militanten Anhängern des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Jair Bolsanaro auf Kongress, Oberstes Gericht und Präsidentenpalast in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia ist weltweit verurteilt worden. Bolsonaros linksgerichteter Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva kündigte an, hart durchzugreifen. Die Polizei meldete mindestens 300 Festnahmen. US-Präsident Joe Biden nannte...

Den vollständigen Artikel lesen ...