Gestützt wird der Franken laut Händlern von Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung durch die Schweizerische Nationalbank im März.Frankfurt - Der Euro ist am Montag über 1,07 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte am Nachmittag mit 1,0748 Dollar den höchsten Stand seit Juni. Dies ist gut ein Cent mehr als im frühen Handel. Auch gegenüber dem Schweizer Franken neigt der Dollar zur Schwäche und sinkt unter die Marke von 0,92 auf 0,9172 Franken. Noch am Morgen wurde der Greenback zu 0...

