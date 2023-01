Der Weltapfel- und -birnenverband (WAPA) hat die Zahlen über die Apfel- und Birnenbestände für Dezember 2022 veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Apfelbestände in Europa im Vergleich zu 2021 um 8,6 % auf 4.480.438 Tonnen gesunken sind. Was die Birnenbestände in Europa betirfft, wurde ein Anteig von 10,1% auf 721.705 Tonnen verzeichnet. Bildquelle:...

