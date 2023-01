Am 11. Dezember hatten wir den Einstieg bei ANDRITZ ISIN: AT0000730007 vorgeschlagen und getitelt: "ANDRITZ: Starke Zahlen treiben den Kurs an! Geht's weiter so? Zwei Tage später wurde unser Einstiegskurs erreicht, aber danach ging es erst einmal nach unten. Wir haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und unseren Abonnenten am 25. Dezember mitgeteilt: " Wer bisher nicht eingestiegen ist, kann sich den Einstieg ab 54,20 Euro unterhalb von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...