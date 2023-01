Am 05. Januar hatten wir getitelt "Klöckner-Aktie mit starkem Kaufsignal!" und das war der Text: "Nach der Rallye mit einem Hoch von 9,59 Euro am 15. November ging es bis auf 8,37 Euro am 20. Dezember nach unten. Da hatten wohl einige Anleger nach den schönen Gewinnen von über 40 Prozent erst einmal Kasse gemacht. Seit diesem Tief geht es wieder nach oben und mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie hat die Klöckner-Aktie ISIN: DE000KC01000 am Donnerstag ...

