Nach einem Hoch mit einem Kurs von etwa 115,00 Euro hat sich die Nemetschek-Aktie ISIN: DE0006452907 verabschiedet und ist im Oktober im Bereich um 44,00 Euro angekommen. Das Jahrestief 2022 hat die Aktie am 08. November mit einem Kurs von 43,37 notiert und danach gab es eine starke Gegenreaktion bis auf 52,12 Euro und seitdem pendelt die Aktie in einer Range von etwa 6 Euro seitwärts. Am Montag hat die Bausoftware-Aktie erstmals seit etwa fünf Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...