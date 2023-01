EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte in einem Interview mit der italienischen Zeitung Il Sole 24 Ore am Dienstag, er erwarte, dass die Schrumpfung des BIP in der Eurozone zu Beginn dieses Jahres weniger stark ausfallen könnte als im November erwartet. "Die Prognose von 0,3 % schien immer noch recht solide zu sein, aber verschiedene Faktoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...