In der Schweiz mussten Mieter auf der Suche nach einer neuen Wohnung im abgelaufenen Jahr in allen Kantonen tiefer in die Tasche greifen.Zürich - In der Schweiz mussten Mieter auf der Suche nach einer neuen Wohnung im abgelaufenen Jahr in allen Kantonen tiefer in die Tasche greifen. Unter dem Strich wurde der höchste jährliche Mietanstieg seit Beginn der Erhebung durch Homegate 2009 erreicht. Und es könnte zu weiteren Steigerungen kommen. So legten die Angebotsmieten gemäss dem Homegate-Mietindex, der gemeinsam mit der ZKB erhoben...

