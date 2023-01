"Die Schweizer Wirtschaft kann sich der weltweiten Abkühlung der Konjunktur nicht entziehen und nur noch unterdurchschnittlich zulegen."St. Gallen - Die Schweizer Wirtschaft verliert an Schwung. Die Raiffeisen-Ökonomen sagen für das angefangene Jahr 2023 ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 1,0 Prozent voraus. Damit halten sie an ihrer bisherigen Prognose fest, wie sie am Dienstag vor den Medien bekanntgaben. Die Schweizer Wirtschaft könne sich der weltweiten Abkühlung der Konjunktur nicht entziehen und nur noch...

