FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 280 PENCE - BARCLAYS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1300(1180)P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 510 (490) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2688 (2819) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 112 (119) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 272 (259) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS IAG PRICE TARGET TO 1.45 EUR - 'EQUAL-WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS RELX PRICE TARGET TO 2800 (2828) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANDSDOWN PT TO 920 (900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN PT TO 3400 (3500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LEGAL & GENERAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 290 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1310 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2630 (2490) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PT TO 1400 (1200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 540 (485) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 575 (560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&G PRICE TARGET TO 220 (195) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PHOENIX GROUP PT TO 720 (680) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PRUDENTIAL PT TO 1450 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (5800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 265 (250) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP REINITIATES CENTRICA WITH 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1000 (990) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES ASTON MARTIN WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 160 PENCE - HSBC CUTS CLARKSON TO 'HOLD' (BUY) - INVESTEC CUTS NEXT PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6480 PENCE - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL PRICE TARGET TO 1725 (1625) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES INCHCAPE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1290 PENCE - LIBERUM RAISES DECHRA PHARMACEUTICALS TO 'BUY' - LIBERUM REINITIATES MORGAN ADVANCED MATERIALS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 400 PENCE - LIBERUM REINITIATES STRIX GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 100 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2020 (2070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS INTERCONTI HOTELS TARGET TO 5700 (6100) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ITV PRICE TARGET TO 44 (47) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 600 (525) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES EASYJET WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 425 PENCE - MORGAN STANLEY REINITIATES WIZZ AIR WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3575 PENCE - PEEL HUNT RAISES CONDUIT TO 'BUY' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2040 (2070) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 125 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 240 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SUPERDRY TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 160 (155) PENCE - RBC RAISES ABRDN EUROP, LOGISTICS INCOME TO 'OUTPERFORM'(SECTOR P) PRICE TARGET 85(90)P - RBC RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 355 (345) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES EMPIRIC STUDENT PROPERTY PRICE TARGET TO 97 (96) P - 'SP' - RBC RAISES GREAT PORTLAND (GPE) PRICE TARGET TO 485 (470) PENCE - 'UP' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 925 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WAREHOUSE REIT TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 115 PENCE - RBC RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SOFTCAT TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1070 (1220) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

