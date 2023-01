Das Photovoltaik-Unternehmen Trina Solar meldet den Produktionsstart seiner neuen Zellen-Fertigungslinie in Suqian in der chinesischen Provinz Jaingsu. In der 8-GW-Fabrik laufen laut Trina Solar nun 210 mm n-Typ i-Topcon-Zellen vom Band. Diese Solarzellen nutzt Trina Solar für seine neue Generation von Photovoltaik-Modulen vom Typ Vertex-N. Die Spitzenleistung der Module erreicht bis zu 605 W, der Wirkungsgrad bis zu 22,4 %. Mit der Produktion der Solarzellen und -module in der Gigawatt-Fabrik will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...