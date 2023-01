Klimawandel und Energiekrise sind nur zwei der Argumente, die für eine Investition in erneuerbare Energien wie Photovoltaik sprechen. In diesem Marktumfeld positioniert sich hep mit einem als Artikel-9-Produkt (SFDR) klassifizierten Solar-AIF.Gesamtinvestitionen in Höhe von mehr als 25 Billionen US-Dollar (fünfundzwanzigtausend Milliarden US-Dollar) müssen im Zeitraum 2021 bis 2050 in den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) gesteckt werden, um das Klimaziel, den globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, erreichen zu können. Das zumindest rechnet die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) in ihrem aktuellen World Energy Transition Outlook (WETO) aus. Allein für den Solarenergiebereich rechnet IRENA mit einer benötigten Investitionssumme in Höhe von 338 Milliarden US-Dollar im Zeitraum von 2021 bis 2030.

