Oracle erzielt das fünfte Jahr in Folge im Gartner-Bericht "Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational Use Cases" die besten Ergebnisse in allen Anwendungsfällen.Austin, Texas - Oracle gab heute bekannt, dass es von Gartner in drei kürzlich veröffentlichten Cloud-Datenbankberichten anerkannt wurde. Oracle wurde 2022 im GartnerBericht "Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems" zum Marktführer ernannt. Das fünfte Jahr in Folge erzielte Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) ausserdem im Gartner-Bericht "Critical Capabilities for Cloud...

