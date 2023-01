In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe hat sich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir gegen den Einsatz von Nahrungspflanzen für Biosprit ausgesprochen. Nun kommt Protest. Auch Medien außerhalb der Funke-Gruppe griffen die Aussagen auf. Auf die Frage, wie lange Bauern noch zum internen Gebrauch Getreide für Biokraftstoff ernten dürften, antwortete Özdemir: "Wenn es nach mir geht, wofür wir Getreide nutzen - also Teller, Tank oder Trog -, dann sage ich ganz klar: Teller first! Getreide sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...