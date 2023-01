Ab 2025 soll es in Nordbayern eine Teststrecke für induktives Laden von Elektrofahrzeugen direkt auf der Autobahn geben. Auf der einen Kilometer langen Teststrecke sollen in den Straßenbelag integrierte Spulen ein Magnetfeld erzeugen. Fährt ein Auto mit kompatibler Gegenspule über diese Strecke, entsteht dort ein weiteres Magnetfeld. Die induktive Ladetechnik lässt sich daher ohne Kabel, Stecker oder Aufbauten in Verkehrswege integrieren. Im Gegensatz zu Oberleitungen können sie sowohl von Nutzfahrzeuge ...

