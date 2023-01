Nach dem deutlichen Anstieg der Indizes seit Anfang Jahr seien nun wohl einige Gewinne mitgenommen worden, hiess es am Dienstag am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Minus geschlossen. Nach dem deutlichen Anstieg der Indizes seit Anfang Jahr seien nun wohl einige Gewinne mitgenommen worden, hiess es im Markt. Bei den Anlegern rückte zudem wieder die Sorge um eine restriktive Geldpolitik in den Vordergrund. Dämpfend wirkten nicht zuletzt Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed vom Vortag...

