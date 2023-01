Accelerom ist ein international tätiges Beratungs- und Forschungsunternehmen mit Sitz in Zürich und unterstützt Firmen in ihrer Omnichannel-Marktbearbeitung.Zürich - Der Unternehmer und Experte in Sachen digitaler Transformation, Marketing & Sales unterstützt das Beratungs- und Research-Unternehmen Accelerom als Verwaltungsratspräsident. Seit mehr als 20 Jahren ist Philipp Sauber unternehmerisch tätig und entwickelt Geschäfts-, digitale sowie kommerzielle Strategien. Mit seinem Know-How begleitet er unterschiedliche Unternehmen bei der Verankerung und...

Den vollständigen Artikel lesen ...