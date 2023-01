Banyan zählt zu den am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA und wurde von der Unternehmensberatung Deloitte 2021 auf Platz 10 seiner Technology Fast 500-Rangliste geführt.Lachen SZ / Atlanta - Die in Atlanta ansässige Technologiefirma Banyan Software hat Element34 akquiriert. Der Anbieter von Computerprogrammen zur Steuerung von Selenium-Grid-Infrastruktur aus der Greater Zurich Area sieht in Banyan den idealen Partner für das langfristige Potenzial des Unternehmens. Element 34 mit Sitz im Kanton Schwyz ist vom nordamerikanischen Unternehmen Banyan Software...

