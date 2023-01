Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 11'147,48 Punkten.Zürich - Die Schweizer Börse notiert am Mittwoch im frühen Handel knapp gehalten. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv, aber vor den am Donnerstag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Denn die Zahlen gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank. Am Vortag hatten die Hoffnungen auf eine weniger restriktive...

