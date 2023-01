Per Ende 2022 standen in den fünf grössten Schweizer Märkten total 878'200 m2 Büroflächen für Mietinteressenten zur Verfügung (-33'800 m2 im Vorjahresvergleich).Zürich - In den fünf grössten Büromärkten der Schweiz - Zürich, Genf, Bern, Basel und Lausanne - hat sich die Angebotsquote an verfügbaren Flächen innert zwölf Monaten von 4.7% auf 4.5% verringert. Per Ende 2022 standen in den fünf grössten Schweizer Märkten total 878'200 m2 Büroflächen für Mietinteressenten zur Verfügung (-33'800 m2 im Vorjahresvergleich). 36% der gemessenen Leerflächen entfallen...

