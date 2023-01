Die Amprion Offshore GmbH hat Siemens Energy und Dragados Offshore mit dem Bau der Konverterstationen für die Offshore-Netzanbindungssysteme LanWin1 und LanWin3 beauftragt. Siemens Energy und Dragados Offshore sollen gemeinsam pro Projekt zwei Konverter mit jeweils 2 GW auf See und an Land bauen. Weil die Bundesregierung den Ausbau und die Netzanbindung der Offshore-Windenergie beschleunigen will, sollen die Konverter früher als ursprünglich vorgesehen in Betrieb gehen. LanWin1 soll 2029 (statt ...

