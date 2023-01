Unterstützung erhält der Euro vor allem durch nicht mehr so trüben Konjunkturaussichten. Eine Rezession in der Eurozone gilt als zunehmend unwahrscheinlich.Frankfurt - Der Eurokurs ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Ende Mai 2022 gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0754 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Zum Franken kletterte der Euro sogar auf das Paritätsniveau. Das war zuletzt Anfang Juli 2022 der Fall. Dabei hat der Euro vor allem in den letzten Tagen kräftig an Wert...

