Der SMI kann das Niveau von 11'300 Punkte bis Börsenschluss nicht ganz halten, gewinnt aber letztlich 0,75 Prozent auf 11'246,01 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch fester abgeschlossen. Der Leitindex SMI startet zunächst noch zaghaft in den Tag, baute die Avancen in der Folge aber kontinuierlich aus. Am späteren Nachmittag kletterte der Index kurzzeitig sogar über die Marke von 11'300 Punkten. Auf diesem Niveau hatte er zuletzt vergangenen Juni notiert.

