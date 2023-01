Der EuroStoxx50 gewinnt 1,04 Prozent auf 4099,76 Punkte und erreicht den höchsten Stand seit fast einem Jahr.Paris / London - Die Verschnaufpause an den europäischen Börsen ist überraschend kurz gewesen. Nach der Konsolidierung am Vortag haben die Kurse ihre Aufwärtsbewegung am Mittwoch dynamisch fortgesetzt. Erneut war die Hoffnung auf eine weiche konjunkturelle Landung der Kurstreiber. Der EuroStoxx 50 gewann 1,04 Prozent auf 4099,76 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit fast einem Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...