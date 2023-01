Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks analysiert und per Anfang Jänner keine Veränderungen vorgenommen, da die aktuelle Zusammensetzung unter Beachtung der momentanen Informationslage nach wie vor für angemessen gehalten wird. "Mit der am Freitag anrollenden Berichtssaison folgen aber in den kommenden Wochen zahlreiche frische Impulse, wo neben den Ergebnissen auch die Ausblicke auf das neue Geschäftsjahr im Fokus stehen werden", so die Analysten. Die Top-Picks-Liste von Raiffeisen besteht somit weiter aus: A1 Telekom Austria, Allianz, Amazon, Bayer, BMW, EON, ENI, Erste Group, Equinor, Fresenius, Microsoft, OMV, Sanofi, Shell, Strabag.

