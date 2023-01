Am 01. Januar hatten wir Sie mit folgender Stellungnahme über die Chance bei Adidas ISIN: DE000A1EWWW0 in Kenntnis gesetzt: "Bei Adidas schlagen wir den Einstieg ab 130,60 Euro vor. Gelingt der Ausbruch über 130,00 Euro, wäre aus heutiger Sicht der Weg bis zur 200-Tage-Linie bei 155,08 Euro frei. Wer den möglichen Gewinn verstärken will, kann das Knockout-Hebel-Zertifikat der BNP Paribas wählen, das einen Hebel von 8,02 und einen Knockout bei 114,1204 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...