Die Rohlik Group, eines der führenden Unternehmen für Online-Lebensmittel-Lieferdienste in Europa mit einem Umsatz von 550 Millionen Euro, setzt selbst in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld voll auf Wachstum und kündigt millionenschwere Investitionen für die Standorte in Deutschland und Österreich an. Innerhalb dieses Jahres werden alle drei bestehenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...