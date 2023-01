Im Rahmen der Entscheidung von MSC, sein Netzwerk in dem Subsahara-Afrika auszubauen, stellt das Unternehmen seinen Angola-Dienst um und bietet ab Januar 2023 Pointe-Noire in der Republik Kongo (CR) und Matadi in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) an, die dann auch mit Europa verbunden sind. © MSC Die Aufnahme von Pointe-Noire in den Angola-Dienst eröffnet auch neue...

