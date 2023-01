In ihrem Quartalsbericht hob die Bank of Japan (BoJ) ihre Konjunktureinschätzung für vier der neun Regionen Japans an. Zusätzliche Informationen BoJ hebt Konjunktureinschätzung für 3 der 9 Regionen Japans an. Die BoJ behält ihre Konjunktureinschätzung für 5 der 9 Regionen Japans bei. In vielen Regionen Japans hat sich die Wirtschaft erholt oder moderat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...