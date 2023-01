Die hohe Teuerung hat sich in den vergangenen Monaten moderat abgeschwächt, was der US-Notenbank Fed Luft gibt, ihren Inflationskampf etwas gelassener zu führen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten kaum verändert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0763 US-Dollar. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Auch zum Franken verharrt der Euro bei einem Stand von 1,0035 auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Am Vortag hatte er erstmals seit dem vergangenen Sommer wieder die...

