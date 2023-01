Hier ist, was du am Donnerstag, den 12. Januar wissen musst: Die Finanzmärkte bleiben am frühen Donnerstag relativ ruhig, da sich die Anleger auf die Inflationsdaten für Dezember aus den USA vorbereiten. Der US-Dollar-Index bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne knapp über 103,00, die Rendite der 10J US-Staatsanleihen hält sich nach dem Rückgang ...

