Nach Veröffentlichung der seit Tagen mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen haben die US-Börsen am Donnerstag den Rückzug angetreten.New York - Nach Veröffentlichung der seit Tagen mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen haben die US-Börsen am Donnerstag den Rückzug angetreten. Der Rückgang der Verbraucherpreise deckte sich im Dezember mit den Erwartungen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember geklettert war, gab im frühen Handel um 0,39 Prozent nach auf 33'841 Punkte.

