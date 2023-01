Am 29. Dezember sah es bei Albemarle ISIN: US0126531013 aus charttechnischer Sicht so aus, als ob es eine Trading-Chance in beide Richtungen geben könnte. Im Express-Service hatten wir getitelt: "Albemarle: Trendwende oder weiterer Niedergang! Trading-Chance!" Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "Sollte die Marke von 210,00 USD verloren gehen, kann es schnell bis zum 6-Monats-Tief bei 189,60 USD nach unten gehen und dann wäre man mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...