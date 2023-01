Bei Kopfsalat konnte vorrangig auf belgische und italienische Offerten zugegriffen werden. Französische und niederländische Produkte gab es nur punktuell. Die belgischen Artikel gab es sowohl in 6er- als auch in 12er-Gebinden. Lediglich München berichtete von leichten einstandsbedingten Verteuerungen, an den übrigen Märkten waren mitunter sogar Vergünstigungen zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...